Sarp Gümrük Kapısında minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sarp Gümrük Kapısında minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika Ekonomi

Sarp Gümrük Kapısında minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi

12 dakika önce

Gümrük muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda bir minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram bal ele geçirildi.

Sarp Gümrük Kapısında minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi, System.String[]

Gümrük muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda bir minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram bal ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı yolcu minibüsü, şüphe üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Minibüsün yakıt deposunun orta bölümünde özel bir bölme içine bal gizlendiği anlaşıldı.

Aracın deposundan 115 kilogram bal çıkarıldı.

Sağlıksız, uygunsuz koşullarda yakıt deposunda Türkiye'ye sokulmak istenilen kestane balına ve araca el konulurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık bir ay önce söz konusu gümrük kapısında benzer yöntem kullanılarak yapılmak istenen bal kaçakçılığı engellenmişti. Bu kapsamda yabancı plakalı minibüsün deposuna gizlenen 145 kilogram ağırlığındaki kaçak bal tespit edilerek piyasaya sürülmesi önlenmişti.

Gürcistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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