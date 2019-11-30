Son Dakika Haberleri: Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı
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Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çatak- Bahçesaray yol ayrımındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 2 çoban ve 6 küçükbaş keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 2 çoban ve 6 koyun kayalıklardan kurtarıldı. - VAN

Bahçesaray, İtfaiye, Çatak, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
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