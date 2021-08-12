Üye Girişi
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme - Son Dakika

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme

12.08.2021 12:12
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme, System.String[]

2017 yılında boşanan Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın 'Son Yaz' adlı dizide birlikte rol alacağı açıklanmıştı. Levendoğlu'nun son anda projede yer almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son olarak Babil dizisinde İlay karakteriyle karşımıza çıkan Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Sarp Levendoğlu ikilisinin Son Yaz dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti.

Ancak prensipte yapılan anlaşma sözleşme aşamasına taşınamadı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutar'ın başrolünü oynadığı FOX'un O3 Medya imzalı dizisi Son Yaz'ın yeni sezonuna önce Birce Akalay, ardından eski eşi Sarp Levendoğlu'nun katılması şaşkınlık yaratmıştı.

ROLÜNÜN GERİ PLANDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Birce Akalay'ın Sare Akay rolüyle Funda Eryiğit'in ardından dizininyeni kadın başrolü olduğu projede Sarp Levendoğlu'nun ise Cihan Sancaktar karakterine hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Dizide rol almaya prensipte "evet" diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda "Son Yaz"da oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Savaşçı'da başrol oynayan ünlü oyuncunun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor.

3 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizinin ay sonuna doğru sete çıkması bekleniyor. Dizinin yeni Cihan'ı için ise O3 Medya'nın "Aziz" için anlaştığı Yılmaz Bayraktar olma ihtimali gündemde… Bayraktar'ı yapım şirketi "Aziz"den "Son Yaz"a kaydırma kararı aldı.

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 2014 ile 2017 yılları arasında evli kalmıştı. Zaman içinde dost kalmaya karar veren eski eşler, Küçük Ağa adlı dizi ve Deliormanlı filminin ardından bir kez daha aynı projede buluşacak.

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme

Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Son Yaz, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı 12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu 10:40 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika Haberleri
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek
12:26 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 13:50:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement