Sarp Sınır Kapısı 8 Saat Boyunca Kapalı Olacak
40 dakika önce
Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısında yapılan geliştirme çalışmaları nedeniyle, araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri 31 Ocak Perşembe günü saat 10.00 ile 18.00 arasında yapılamayacak.
Türkiye
ile Gürcistan
arasındaki Sarp Sınır Kapısında yapılan geliştirme çalışmaları nedeniyle, araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri 31 Ocak Perşembe günü saat 10.00 ile 18.00 arasında yapılamayacak. Türkiye ile Gürcistan arasında sınır kapısı olan Sarp Sınır kapısında 31 Ocak Perşembe günü bir süre geçiş işlemleri yapılamayacak. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısının modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri geçici olarak sahanın Gürcistan'dan giriş yönünde gerçekleştirilmekteydi. Bu şekilde hizmet verilen yolcu salonları ve yaya koridorları, inşaat çalışmaları tamamlandığından, esas yerlerine taşınacaktır. Bu nedenle, 31.01.2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bakanlığımız sistemleri geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır. Bununla birlikte, Gürcistan'a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Kara Sınır Kapıları açık durumda olup, yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
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