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Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı

01.06.2021 12:03
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, geçişler yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, geçişler yeniden başladı.

Yaptırdıkları Kovid-19 testi negatif çıkan ve istenilen diğer şartları yerine getirenler, saat 09.00'dan itibaren sınır kapısına geldi.

İşlemlerin ardından sınır kapısının hem Türkiye hem de Gürcistan tarafından yaya olarak geçişler başladı.

Sınır kapısına gelerek incelemelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılmasının bölgede bayram havası yarattığını belirterek, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın canlanacağını söyledi.

Türk vatandaşlarının Kovid-19 testlerinin negatif olması ve özel sağlık sigortası belgesiyle 1 Haziran itibarıyla kapıdan geçebileceğini ifade eden Akyürek, "Salgın öncesi bu kapıdan günlük ortalama 20 bin, yıllık 7 milyona yakın insan geçiş yapıyordu. Bugün bakıyoruz geçişler çok az, parmakla sayılacak kadar az. İnşallah en kısa sürede sınır kapısındaki hareketlilik eski günlerine döner." dedi.

Yolculardan Suat Küçükay ise Gürcistan'da özel bir şirkette yöneticilik yaptığını anlatarak, 14 ay sonra Gürcistan'a geçiş yapacağını aktardı.

Kapının açılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Küçükay, "Çok sayıda insan mağdur olmuştur. Bazı kurallar çerçevesinde geçişler başladı. Biz de istenen şartları sağladık, bugün Gürcistan'a geçeceğiz ve işimizin başında olacağız." ifadesini kullandı.

Nazike Sakinaze Oğuz da aslen Gürcistan vatandaşı olduğunu belirterek, "Eşim Kemalpaşalı. Benim ailem, anne ve babam Batum'da. 1,5 sene sonra onları görecek olmaktan dolayı heyecanlıyım. Diyecek kelime bulamıyorum. Uzun zaman sonra ilk defa kendi topraklarıma geçeceğim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısında taksicilik yapan Mehmet Yazıcı, şoför esnafı olarak kapının açılmasından dolayı çok memnun olduklarını vurgulayarak, "14 aydır iş yapamıyorduk. Kapının acıkmasıyla bölge canlanacak. Taksici esnafı olarak 14 aydır bugünü bekliyorduk." dedi.

Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı - Son Dakika


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