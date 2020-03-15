Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapattı. Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.

Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapsındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.

Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları içinde geçerli olacak.

Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.

Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:08 Kaynak: İHA
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