Sarp Sınır Kapısı'nda 279 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 279 bin lira tutarında gümrük kaçağı ürün ve eşya ele geçirildi.
Sarp Mülki İdare Amirliğinden yapılan açıklamada Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen, Özbekistan uyruklu A.M isimli şahsın sevk ve idaresindeki kamyonete arama yapıldı.
X-ray taramasına sokulan kamyonette şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, araç Türkiye Giriş Araç Arama Hangarına getirilerek burada sürücüsünün nezaretinde ekiplerce kapsamlı arama yapıldı.
Aramada 66 bin takviye edici gıda, 360 adet spor ayakkabı, 110, lamba düğmesi,140 topraklamalı priz, 40 adet komütatör mekanizma, 13 televizyon düğmesi 40 siyah anahtar düğme cinsi olduğu düşünülen eşya, 780 kilogram çay ülkeye yasa dışı olarak sokulmak istenirken ele geçirildi.
Konuyla ilgili A.M hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına yasal işlem başlatılırken, kaçak ürünlere ve araca el konuldu.
Öte yandan ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 279 bin 859 lira olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:49 - Kaynak: AA
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