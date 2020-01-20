Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

6 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı R.G'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın kapı içlerine gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor
Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]