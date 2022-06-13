Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

13.06.2022 22:28
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 adet elektronik sigaraya el konuldu.

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 adet elektronik sigaraya el konuldu.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen K.V.'nin kullandığı tırda arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon olan 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü K.V'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı - Son Dakika
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