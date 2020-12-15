Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi
15.12.2020 11:50
ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan otomobille yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve dişçilik sektöründe kullanılan, piyasa değeri 663 bin lira olan malzeme ele geçirildi.
ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan otomobille yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve dişçilik sektöründe kullanılan, piyasa değeri 663 bin lira olan malzeme ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Z.G. yönetimindeki otomobili, şüphe uzerine durdurdu. X-ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmındaki valiz içinde, dişçilik sektöründe kullanılan ve gümrük kaçağı bin 51 ürün ele geçirildi. Türkiye'ye sokulmak istenen kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 663 bin lira olduğu belirtildi.
Son Dakika Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum