- Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 127 kilogram kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika

- Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 127 kilogram kaçak bal ele geçirildi

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış 127 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı V.S'nin kullandığı minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arma hangarında yapılan detaylı aramada aracın marşpiyel üstü ve arka çamurlukların ön ve arka kısımlarındaki kaporta içerisine kaynak ile sabitlenerek metal sac malzeme ile depo oluşturularak gizlenmiş vaziyette 4 adet metal sac depoya zulalanmış vaziyette toplam 127 kilo bal bulundu. Gürcistan uyruklu sürücü V.S. gözaltına alınırken, kaçak bala el konuldu.

Ele geçirilen balın piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu bildirildi.