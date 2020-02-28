Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor

6 saat önce

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor, System.String[]

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

Sınır kapısına 200 metre uzaklıkta kurulan sahra hastanelerinde, sınırdan Türkiye'ye geçen ve koronavirüs şüphesi bulunanlar gözlem altına alınacak.

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronaviris tehdidine karşı önlem almak amacıyla Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla sınır kapılarına sahra hastanelerinin yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kurulduğunu ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın talimatlarıyla Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Bugün iki tanesini kurduk, yarın ise geri kalanları kuracağız. Önlemler kapsamında sınır kapsında sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alarak bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz."

Akalın, riskli vatandaşları, en yakın noktada izole edip onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacında olduklarını aktardı.

Süreci en iyi şekilde atlatacaklarını dile getiren Akalın, "Yaklaşık 40 ülkeye sıçramış olan koronavirüs, alınan önlemler sayesinde şu ana kadar ülkemize gelmedi. İnşallah da gelemez ama biz her şeye hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akalın, 100 yatak kapasiteli olması planlanan sahra hastanelerinde ilk aşamada herhangi bir vakaya rastlanmadığı için 5 kişilik personelin çalışacağını, ihtiyaç duyulması halinde sayının artırılacağını sözlerine ekledi.

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Türkiye'nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Güvenliğimiz tehdit edilirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 02:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]