Son Dakika Haberleri: Sarp Sınır Kapısı'nda Elektrik Kesintisi

Sarp Sınır Kapısı'nda Elektrik Kesintisi

43 dakika önce

Sarp Sınır Kapısı'nda bugün 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda Elektrik Kesintisi, System.String[]
Sarp Sınır Kapısı'nda bugün 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın fiziki alanının yıkılıp yeniden yapılandırılması projesi kapsamında teknik olarak uygun hale getirilen yolcu salonları ve yaya koridorlarının enerji ve sistem deplaseleri için bugün 8 saatlik kesinti yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesinti sebebiyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Artvin, Sarp Sınır Kapısı, Güncel
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