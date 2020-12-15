Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen diş hekimliği malzemeleri ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Z.G'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen aracın bagaj kısmındaki valizde, diş hekimliğinde kullanılan gümrük kaçağı toplam 1051 malzeme ele geçirildi.

A.Z.G. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.