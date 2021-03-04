Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 498 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 498 kutu ilaç ele geçirildi

04.03.2021 11:27
Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 498 kutu ilaç ele geçirildi, System.String[]

Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 498 kutu ilaç ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 498 kutu ilaç ele geçirildi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen M.A. yönetimindeki tır, gümrük tescil ve muayene işlemlerinin ardından personel tarafından risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına gönderildi.

Yapılan taramada aracın bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır detaylı arama için arama hangarına sevk edildi.

Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, aracın içinde bulunan yatağın üzerinde ve kabin içinde gizlenmiş, farklı ad ve markalarda 498 kutu ilaç ele geçirildi.

Yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen ilaçlara el konulurken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda araç sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 498 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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