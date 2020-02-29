Sarp Sınır Kapısı'nda korona tehdidine karşı 100 yataklı sahra çadırı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı'nda korona tehdidine karşı 100 yataklı sahra çadırı kuruldu - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda korona tehdidine karşı 100 yataklı sahra çadırı kuruldu

6 saat önce

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronaviris (Covid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında 100 yataklı sahra çadırı kuruldu.

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronaviris (Covid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında 100 yataklı sahra çadırı kuruldu. Sahra çadırında sınırdan Türkiye'ye geçen şüpheli vatandaşların kontrol altına alınacağı belirtildi.

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla Bakanlığın talimatıyla sınır kapılarına sahra hastaneleri yerleştirilmeye başlandığını dile getirdi. Akalın, "Bu hastanelerinden bir tanesini de Sarp Sınır Kapısı'na kuruyoruz. Bakanlığımızın talimatlarıyla Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda Sahra Hastanelerimizi kurmaya başladık. Bugün 2 tanesi kurduk. Yarın ise geri kalanları kuracağız" dedi. Önlemler kapsamında sınır kapsında sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla taradıklarını ifade eden Akalın, "Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alınarak Bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda bugün burada sahra hastanelerimizi kurduk" diye konuştu.

AKALIN, KONUŞMASININ DEVAMINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Buradaki amaç takipsiz alan bırakmamak. Risk vatandaşları, en yakın noktada izole ederek onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı bir şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkemize bu virüse karşı korumak. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Yaklaşık 40 ülkeye sıçramış olan koronavirüs alınan önlemler sayesinde şuana kadar ülkemize gelmedi. İnşallah da gelemez ama biz her şeye hazırlıklı olmalıyız"

Akalın, 100 yatak kapasiteli olması planlanan sahra hastanelerinde ilk aşamada herhangi bir vakaya rastlanmadığı için 4-5 kişilik bir personel çalışacağını ihtiyaç duyulması halinde sayının artırılacağını ifade etti.

(Ziya Akyıldız/İHA)

Sarp Sınır Kapısı'nda korona tehdidine karşı 100 yataklı sahra çadırı kuruldu

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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