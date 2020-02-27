Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler alındı - Son Dakika

Gürcistan'da, dün ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcular, termal kameralarla taranarak görevli sağlık personelince kontrolden geçiriliyor.

Önlemler kapsamında tır sürücülerinin Türkiye'ye girişi esnasında kimlikle geçiş yerine pasaport ibrazı uygulamasına geçildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer kapılarda olduğu gibi Sarp Sınır Kapısı'nda da tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca koordineli olarak gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Demir, geçişlerde gecikmelere mahal bırakmaksızın hızlı bir şekilde akışı sağladıklarını aktardı.

Demir, Sağlık Bakanlığı personelinin termal kameralarla gerekli kontrolleri yaptığına dikkati çekerek, "Günlük 500 tır kapasitesi ve küçük araç trafiğine aynı şekilde devam edilmekte. Ülkemizden Gürcistan'a çıkışlar, aynı zamanda Gürcistan'dan ülkemize girişler titizlikle kontroller yapılarak sağlanmaktadır." dedi.

Sınır kapısında görevli sağlık personeli Caner Aslan ise tedbir amaçlı termal kamera sistemi kurulduğunu ifade etti.

Koronavirüsün en temel belirtisinin yüksek ateş olduğunu belirten Aslan, "Termal kameralarının amacı ateşli hastaları tespit etmek. Ateş gördüğümüz hasatlarda diğer belirtileri de sorguluyoruz. Polis noktasından önce bir birim kurarak bu çalışmaları yapıyoruz. Tır sürücüleri de bu uygulamaya tabi. Bizim yolculara yaptığımız muayeneleri tır sürücülerine de yapıyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir vakaya rastlamadık." diye konuştu.

Aslan, olası bir hastayı izole edecekleri bölümleri olduğunu da kaydetti.

Gürcistan'da dün ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklanmış, ülkenin İran ile karadan ulaşımının kapatıldığı da duyurulmuştu.