Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan, ülkemize yasa dışı yollarla kobra yılanı ve arı zehri sokmaya çalışan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira olan 110 tüp kobra yılanı zehri ve 120 tüp arı zehrinin ele geçirildiği öğrenildi.

Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir

Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış