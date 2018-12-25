Sarp Sınır Kapısı'nda Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 9'u gümrük muayene memuru 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sarp Sınır Kapısı
'nda düzenlenen operasyonda 9'u gümrük muayene memuru 12 şüpheli gözaltına alındı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sarp Sınır Kapısı'ndaki rüşvet, irtikap ile göçmen ve gümrük kaçakçılığı olaylarının aydınlatılması amacıyla operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 9'u gümrük muayene memuru 12 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:44 Kaynak: AA
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