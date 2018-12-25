Son Dakika Haberleri: Sarp Sınır Kapısı'nda Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu

Sarp Sınır Kapısı'nda Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 9'u gümrük muayene memuru 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı'nda Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 9'u gümrük muayene memuru 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sarp Sınır Kapısı'ndaki rüşvet, irtikap ile göçmen ve gümrük kaçakçılığı olaylarının aydınlatılması amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 9'u gümrük muayene memuru 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:44 Kaynak: AA

Sarp Sınır Kapısı, Güncel
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