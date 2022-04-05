Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi

05.04.2022 10:13

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde 1100 su kaplumbağası ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde 1100 su kaplumbağası ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir otomobil Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına ardından da arama hangarına sevk edilen araç içinden indirilmeye çalışılan iki poşete el konuldu.

Ekiplerce söz konusu poşetlere gizlenmiş 1100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Yasa dışı şekilde yurda sokularak ticarete konu edilmek istenen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Su kaplumbağalarını ülkeye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma sürüyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi

YORUMLAR
500
Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı Bodrum'da suda hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:27 İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na çok sert tepki: İstanbul'a ihanet ediyorsun, yazık!
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na ağır sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement