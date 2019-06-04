Son Dakika Haberleri: Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu
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Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu

37 dakika önce

Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğuna görevlilerce müdahale edildiği bildirildi.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu, System.String[]
Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğuna görevlilerce müdahale edildiği bildirildi.
Sarp Mülki İdare Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştuğu yönünde haberler yer aldığı anımsatıldı.
Sınır kapısında ülke ihracatına katkı için görevli personelin 7-24 esasına uygun olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, sınır kapısındaki modernizasyon sonrası gümrük sahasının en etkin şekilde kullanıldığı ve günlük 600'lere varan tır çıkışı ile 400'lere varan tır giriş işlemi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, sınır kapısındaki tır kuyruğunun Gürcü tarafındaki işlemlerin uzun sürmesinden kaynaklandığına işaret edilerek, "Gürcü tarafında işlemler uzun sürdüğü için Sarp Sınır Kapısı'nda bazen araç kuyrukları oluşabilmektedir. Bahse konu araç kuyruklarına görevli idarecilerce derhal müdahale edilmekte ve Sarp Sınır Kapısı'ndaki kuyruk durumu an be an takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Türkiye, Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı, Güncel
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