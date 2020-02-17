Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı

7 saat önce

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde, bölgedeki etkili kar yağışı nedeniyle 3 gün boyunca TIR girişlerine izin verilmedi.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı, System.String[]

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde, bölgedeki etkili kar yağışı nedeniyle 3 gün boyunca TIR girişlerine izin verilmedi. TIR'lar, Türkiye tarafında belli aralıklarla 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Karadeniz Sahil Yolu boyunca Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini de geçerek 40 kilometre mesafedeki Fındıklı'ya kadar uzadı.

Gürcistan gümrüğünde geçen hafta işlemlerin yavaşlaması ve olumsuz kış şartları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar Türkiye tarafında kuyruk oluşturdu. Gürcistan'da yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama nedeniyle Türkiye tarafında TIR parkları da doldu. Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede yaklaşık 1200 TIR sürücüsü, işlem yapılmasını bekledi. Bölgede kar yağışının etkisini azaltmasıyla, Gürcistan'da yeniden gümrük işlemlerine başlandı. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, 15 kilometrelik de kuyruk oluşturdu. Günde ortalama 450 TIR'ın gümrük işlemi yapılan kapıda geçişin sağlanmasıyla yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

KUYRUK PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEK

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, TIR sürücülerinin büyük sıkıntı çektiğini belirterek, "Sarp sınır kapısında bazen dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. 8 Şubat'ta Gürcistan gümrüğünde kısa süreli bir sistem sıkıntısı yaşanmıştı. Arkasından 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde ise kar yağışı nedeniyle Gürcistan tarafında Batum Kutaisi arasındaki yolun kapalı olması sebebiyle TIR geçişlerine izin verilmedi. Günlük 50 araca kadar düşürülen geçişler nedeniyle Türkiye tarafında TIR kuyruğu Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzandı. Gerek Türkiye gümrük personeli gerek Gürcistan personeli özveriyle çalışsa da yaşanan bu süreçte en büyük sıkıntıyı TIR sürücüleri çekiyor. 24 saat bir aracın içerisinde olmak ve gerekli doğal ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten zor bir iş. Cuma günü Fındıklı'ya kadar uzanan kuyrukta 1200 civarında TIR vardı bugün öğle saatleri itibariyle bu sayının 750'ye kadar düştüğünü tespit ettik. Cumartesi 547 TIR, pazar 570 TIR'ın geçişi sağlandı. Bugün de 550'sinin geçeceği düşünülürse Çarşamba günü en kötü olasılıkla Perşembe günü motor kuyruğunun sona ereceğini ifade edebiliriz" diye konuştu.

'BEKLEYİNCE YÜKÜMÜZ ZARAR GÖRÜYOR'

Duruma tepki gösteren TIR sürücüleri, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk yetkililerden yardım istedi. Kayseri'den geldiğini belirten Mehmet Sarı, "Kayseri'den geliyorum.  Kapıdan geçeceğiz ama bekliyoruz. Üç dört gündür sırada bekleyen arkadaşlarımız var. Ben sabah 08.00 gibi geldim, daha hiç kımıldama yok. Ben Azerbaycan'a gideceğim ama Gürcistan'a giremedim daha. Soğukta burada sıra beklemek çok zor zaman kaybediyoruz. Taşıdığı malzeme bozulabilecek olan arkadaşlar var" dedi. Muharrem Umut ise, " Giresun'dan geliyorum Azerbaycan'a gidiyorum. Önümde 15 kilometrelik bir kuyruk var. Bizim Gürcistan'a geçebilmemiz 2-3 gün sürer. Çünkü önümüzdeki arkadaşlarımız da o kadar zaman bekleyerek ancak geçişlerini yapabildiler. Biz kuru yük taşıyoruz bekleyince eşyamız bir zarar görmüyor ama bozulacak malzeme taşıyan arkadaşlar var. 2-3 gün beklemek onlar için de bizim için de büyük kayıp" ifadelerini kullandı.


Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
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