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SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE - Son Dakika

SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE

24.12.2021 10:06

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda ihracattaki artış ile uluslararası taşımacılık yapılan TIR'ların oluşturduğu kuyruklar devam ederken, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile nakliyecilerden oluşan heyet, sınırın diğer yakasına...

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda ihracattaki artış ile uluslararası taşımacılık yapılan TIR'ların oluşturduğu kuyruklar devam ederken, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile nakliyecilerden oluşan heyet, sınırın diğer yakasına geçip, Gürcistan gümrük görevlilerinden ilave geçiş peronlarının devreye alınmasını istedi. Görüşmelerin ardından ilave peronların devreye alındığı Gürcistan gümrüğünde TIR geçişleri, hızlandı. HTSO Başkanı Osman Akyürek, 'Geçiş işlemlerinin hızlanmasıyla kuyrukların hızla azalacağını düşünüyoruz' dedi.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş- çıkış yoğunluğu, yenileme çalışması süren Ardahan'ın Türkgözü Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle nakliyecilerin bu kapıya yönlendirilmesi sonucu uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olmaya başladı.

SINIR ÖTESİNDE GÜRCÜ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜLER

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Osman Akyürek, Hopa Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Yıldırım, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alişan Topaloğlu, Sarp Sınır Kapısı'nda Türk ve Gürcü gümrük yetkilileri ile bir araya geldi. Heyet gece yarısı sınır ötesine geçerek gerçekleşen görüşmelerde Gürcistanlı gümrük görevlilerine baklava ikram etti, ilave geçiş peronlarının devreye alınmasını istedi. Görüşmelerin ardından ilave peronların devreye alındığı Gürcistan gümrüğünde geçiş işlemler hızlandırıldı.

'6'NCI PERONUN AÇILMASIYLA İŞLEMLER HIZLANACAK'

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, yetkililerle TIR kuyrukları sorununu görüştüklerini belirterek, "Ümit ediyorum ki burada bulunmamız daha yoğun geçişlere kapı açar. Sadece Türk nakliyecileri değil, bu kapıdan geçen Kafkas Cumhuriyetleri'ne giden bütün ülkelerin nakliyecilerinin problemi. Sorun ortak, dert ortak. Bunun için burada yetkililerle beraber Gürcü makamlarla görüştük. Güzel bir görüşme, birliktelik oldu. Gürcistan 4-5 peronla çalışıyordu ama şu anda 6'ncı peronu açmış bulunuyorlar. 6'ncı peronun açılması ile birlikte işlemler hızlanacak ve bu kuyrukların daha hızlı şekilde azalacağını, TIR'cılarımızın bundan olumlu şekilde yararlanacağını düşünüyoruz? dedi.

'GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞİ 800'E ÇIKACAK'

Sarp Sınır Kapısını kullanacak 2 bin 600 aracın Türkiye'nin çeşitli noktalarından yola çıktığını söyleyen Akyürek, '700 araç TIR parklarında bekliyor. Sınırdan şu anda ortalama 600-700 araç geçtiğine de şahit olduk. Gelen ve bekleyen araçlarla birlikte bir TIR sürücüsü 3 günde ancak sınıra ulaşabilir bu durumda. Gürcü tarafında 6 peronunda çalışması ile geçiş yapan araç sayısı 800'e ulaşacaktır. İhracatın yüzde 40 civarında artığı ve firmaların yıl sonu kapama işlemleri ile yaşanan bu yoğunluğun 15 gün daha süreceğini tahmin ediyoruz' diye konuştu.

'4 GÜNDÜR BEKLİYORUM'

İstanbul'dan gelen ve Gürcistan'a geçiş için bekleyen TIR şoförü Osman Albay, 'Bugün 4'üncü günüm ve ancak Gürcistan'a şimdi geçiyorum. Şu anda Hopa'da kuyruk çok. Hopa'yı geçince gümrükte sorun olmuyor. Sorun herhalde Gürcistan gümrük kapısında, çalışmalar zayıf. Türkiye'de yoğunluğa göre TIR parklarında birkaç gün bekliyoruz. Gümrüğe gelince 1 saate geçiyoruz' dedi.

'GÜRCİSTAN TARAFINDA İŞLEMLER YAVAŞ'

4 gündür Gürcistan'a geçmeyi bekleyen TIR şoförü Refik Bektar da 'İstanbul'dan geliyorum, Azerbaycan'a gidiyorum. 4 gündür Gürcistan'a geçmeye çalışıyorum. Türkiye tarafından sorun olmuyor ama Gürcistan tarafına geldiğimizde işlemler yavaş işlediğinden çok bekliyoruz. Yılbaşı olması da bu yoğunluğu artırıyor' diye konuştu.

SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE
SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE

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Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TIR KUYRUKLARI İÇİN İLAVE GEÇİŞ PERONLARI DEVREDE - Son Dakika
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