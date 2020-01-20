Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 bin 450 adet su kaplumbağasını Türkiye'ye böyle geçirmeye çalışmış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 bin 450 adet su kaplumbağasını Türkiye'ye böyle geçirmeye çalışmış - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 bin 450 adet su kaplumbağasını Türkiye'ye böyle geçirmeye çalışmış

6 saat önce

Gürcistan'dan Türkiye'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda en konuldu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 bin 450 adet su kaplumbağasını Türkiye'ye böyle geçirmeye çalışmış, System.String[]

Gürcistan'dan Türkiye'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda en konuldu.


Alınan bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99US893 plakalı otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı. Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.


Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti. - TRABZON

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
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