Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6,8 milyon yolcu geçişi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6,8 milyon yolcu geçişi oldu - Son Dakika Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6,8 milyon yolcu geçişi oldu

14 dakika önce

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2019'da 6 milyon 796 bin 726 yolcu giriş çıkışı yapıldı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6,8 milyon yolcu geçişi oldu, System.String[]

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2019'da 6 milyon 796 bin 726 yolcu giriş çıkışı yapıldı.

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:22 
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