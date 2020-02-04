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Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6,8 milyon yolcu geçişi oldu
14 dakika önce
Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2019'da 6 milyon 796 bin 726 yolcu giriş çıkışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:22
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