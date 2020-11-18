Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu

18.11.2020 09:35
Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu, System.String[]

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, kuyrukların ihracat ve nakliyedeki yüzde 30'luk artıştan kaynakladığını belirterek "TIR kuyrukları iş, ihracat ve istihdam demektir" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu. Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, sınır kapasında beklemeyi sürdürüyor. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

'KUYRUKLARI GÖRÜNCE MUTLUYUZ'

TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700' yakın çıkış, 500'yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış var" ifadelerini kullandı.


Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, İhracat, TIR, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu - Son Dakika Ekonomi


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