Sarp Sınır Kapısı'ndan ihracat arttı, TIR rekoru kırıldı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, bir günde 704 TIR geçişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, sınır kapısında ihracat ve nakliyede yüzde 30'luk artış yaşandığını açıkladı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Kapıda zaman zaman işlemlerin yavaşlaması nedeniyle oluşan TIR kuyrukları, işlemlerin hızlandırılması ile azaldı. Sarp Sınır Kapısı'nda, bir günde 704 TIR geçişi ile tüm zamanların da rekoru kırıldı. Kapıda ihracat ve nakliyede ise bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artış sağlandı.

TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700' yakın çıkış, 500'yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış var" ifadelerini kullandı.

Sarp Gümrüğü'nün Gürcistan tarafında zemin betonlama çalışmasının sıkıntılı bir süreç yarattığını kaydeden Akyürek, "Kapıda görevliler büyük bir özveriyle çalışarak sahadan ayrılmadan 704 TIR geçişi ile rekor kırdılar. Gürcistan tarafındaki sıkıntı göz önünde bulundurulduğunda bu rekora imza atmış olmaları, komşu ülkedeki sorun ortadan kalktığında araç çıkış sayısının daha yukarılara ulaşacağı göstermektedir" dedi.