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Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar - Son Dakika

Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar

02.02.2022 14:45

ARTVİN'de, farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı olan 2'si kadın 5 şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a kaçmak için bulundukları TIR dorsesinde yakalandı.

ARTVİN'de, farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı olan 2'si kadın 5 şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a kaçmak için bulundukları TIR dorsesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkış yasağı bulunan bazı kişilerin yasa dışı yollarla ülkeden kaçacağı yönünde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Hemen harekete geçen ekipler, Türkiye'den Gürcistan'a çıkış yapmak üzere olan B.B. ve E.B. yönetimindeki TIR'larda arama yapıldı. X-ray taramasından geçirilen ve şüphe üzerine hangara çekilen E.B.'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada, dorsenin üst brandasında üçgen şeklindeki havalandırma kesiği ile paletlerde saklanan 2'si kadın 5 kişi yakalandı. B.B.'nin TIR'ında yapılan aramada ise yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şahıslara ait 2 adet valiz ele geçirildi. yakalanan kişilerin farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan A.H.M., Y. M., S.B., M.Ö. ve Ö.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan TIR şoförleri ile 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Sarp Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar - Son Dakika
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