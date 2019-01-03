Sarp Sınır Kapısı'nın Modernizasyonunda Sona Doğru

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, modernize edilen Sarp Sınır Kapısı
'nın şubat ayında hizmete açılacağını söyledi.
Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Doruk, ardından düzenlenen toplantıya katıldı.
Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar
'ın, kapıdaki işleyiş ve devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında Vali Doruk'a brifing verdiği toplantıda, kapıdaki eksikliklerin giderilmesi ve alınacak önlemler görüşüldü.
Vali Doruk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye
'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığını belirterek, burasının modernizasyonu tamamlandığında Türkiye'nin en prestijli kapılarından biri olacağına inandığını ifade etti.
Sarp'ın çok aktif bir sınır kapısı olduğuna dikkati çeken Doruk, Sarp gümrük sahasındaki birimlerde görev yapan, başta polis memurları olmak üzere personel sayısının ileriki günlerde artırılacağını kaydetti.
Doruk, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 6 milyon 912 bin 356 yolcu, 598 bin 658 aracın giriş çıkış yaptığını vurgulayarak, kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmadığına işaret etti.
Mevcut gümrük sahasının 36 bin 191 metrekarelik alana sahip olduğunu aktaran Doruk, şunları söyledi:
"Sürdürülen yenileme çalışmalarıyla sınır kapımız 46 bin 336 metrekarelik alana kavuşacak. Yeni proje ile yolcu giriş çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı ise 12'ye çıkacak. Ayrıca yolcu koridorlarında yürüyen merdiven
ve yürüyen yol yapılıyor. Araç
işlemi yapacak polis, tescil, muayene kantar ve vezne personeli tek noktada toplanmıştır. Gümrük sahası ve hizmet binalarının yapımına devam ediliyor. Dolayısıyla kapıdaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolcu ve araç trafiği daha etkin ve sağlıklı sürdürülecek."
Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nın, şubat ayında modernize edilmiş haliyle hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.