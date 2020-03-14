Sarp Sınır Kapısı, yarın yolcu trafiğine kapanacak - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı, yarın yolcu trafiğine kapanacak

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını açıkladı.

Sarp Sınır Kapısı, yarın yolcu trafiğine kapanacak, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi Sınır Kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi Sınır Kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek" denildi. Bu önlemin, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00'den itibaren geçerli olacağı, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacağı kaydedildi. Söz konusu önlemin geçici süreyle geçerli olacağı vurgulandı.

ANKARA,


Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:24 Kaynak: DHA
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