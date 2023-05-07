Sarp Sınır Kapısında cep telefonundan sonra Playstation yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Sarp Sınır Kapısında cep telefonundan sonra Playstation yoğunluğu

07.05.2023 15:27
Sarp Sınır Kapısında cep telefonundan sonra Playstation yoğunluğu

Artvin Sarp Sınır Kapısında yaşanan İphone marka cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de Playstation yoğunluğu yaşanıyor. Ülkemizde göre daha ucuz olduğu öğrenen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda, iPhone marka cep telefonu yoğunluğunun devam ederken, şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.

BATUM'A GÜNÜ BİRLİKTE SEFERLER

Gürcistan'da Playstation 5'in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan'ın Batum şehrine giderek oyun konsolu satın alıp, ülkeye geri dönüyor.

7 BİN 500 LİRA DAHA UCUZA ALINABİLİYOR

Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum'da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor. Playstation 5, Batum'da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Sarp Sınır Kapısı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sarp Sınır Kapısında cep telefonundan sonra Playstation yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim
15:05 Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor
14:56 Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor
14:51 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
14:39 İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo
14:39 Nefesler tutuldu! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
14:33 Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
14:23 Hatay'da asker uğurlama konvoyuna hafriyat kamyonu çarptı, kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
14:17 Hafriyat kamyonunun, asker uğurlama konvoyuna çarptığı kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2023 15:27:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısında cep telefonundan sonra Playstation yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement