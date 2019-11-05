Son Dakika Haberleri: Sarp Sınır Kapısında kaçak bala geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Sarp Sınır Kapısında kaçak bala geçit yok

Sarp Sınır Kapısında kaçak bala geçit yok

6 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilin bagaj kısmında özel bölmeye gizlenmiş 107 kilogram bal ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısında kaçak bala geçit yok, System.String[]

Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilin bagaj kısmında özel bölmeye gizlenmiş 107 kilogram bal ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen M.D. yönetimindeki 41 BG 859 plakalı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.


Aramada ekiplerce, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı tespit 107 kilogram bal ele geçirildi. Araca ve ballara el konulurken, sürücü M.D gözaltına alındı. Kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan baldan alınan numune ise incelenmek üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 22 farklı olayda toplam bin 500 kilo kaçak bal ele geçirildi. Kaçak balın piyasa değerinin yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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