Sarp'ta 12.8 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya yakalandı.

Haber Yayın Tarihi :

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı

7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor

İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!

Özge Ulusoy'dan dikkat çeken paylaşım