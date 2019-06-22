Son Dakika Haberleri: Sarp'ta 12.8 milyon liralık kaçak eşya operasyonu
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Sarp'ta 12.8 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya yakalandı.

Sarp'ta 12.8 milyon liralık kaçak eşya operasyonu, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:43 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
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