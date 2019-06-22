Son Dakika Haberleri: Sarp'ta 12 milyon 825 bin liralık kaçak eşya operasyonu
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Sarp'ta 12 milyon 825 bin liralık kaçak eşya operasyonu

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda 3 tırda yapılan aramada gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya bulundu.

Sarp'ta 12 milyon 825 bin liralık kaçak eşya operasyonu, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda 3 tırda yapılan aramada gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık mücadele çalışmaları kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan girerek Sarp Gümrük Kapısı üzerinden Gürcistan'a giden 3 tır, ticari eşya kaçakçılığı yönüyle riskli olarak değerlendirildi.
Söz konusu araçların Sarp Gümrük Kapısı'na geldiğinde İhbar Takip Programı'na entegre çalışan Kara Kapıları Taşıt Takip Programı uyarı verdi ve araçlar hakkında yapılan araştırma derinleştirildi.
Araçların, Türkiye'ye 2 bin 77 koli içerisinde 40 bin kilogram ağırlığında güneş gözlüğü, ayakkabı, çanta, şemsiye, led lamba türü yüksek vergili ürün getirdiği belirlendi.
Gümrük Muhafaza Ekiplerinin titiz çalışması sonucunda gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin 421 lira olan kaçak eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, araçlara el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Gürcistan, Ekonomi
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