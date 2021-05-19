Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, KGC'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, KGC lokalinde gerçekleşen ziyarette, yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Veli Altınkaya'ya başsağlığı dileklerinde bulunan İncetoprak, KGC yeni başkanı Metin Kösedağ'a da başarılar diledi.

İncetoprak, "Veli abimizin kaybı, basın camiasını olduğu kadar biz sivil toplum kuruluşlarını da derinden yaraladı. Kendisi Kayseri basını ve şehrimiz için önemli bir değerdi. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Sayın Metin Kösedağ ve ekibine de yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da İncetoprak ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.