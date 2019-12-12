Sarri'den Merih Demiral açıklaması!

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrasında konuşan İtalyan teknik adam, defans hattının iyi iş çıkardığını ve bunlar arasında en çok öne çıkan isimin Merih Demiral olduğunu ifade etti.



Basın toplantısında konuşan Sarri, "Dört defans oyuncusu da iyi iş çıkardı. Demiral bunlar arasında en agresif olanıydı, o yüzden sahada en çok o öne çıktı" diye konuştu.



Sarri, Leverkusen karşısında Merih Demiral ve Daneiele Rugani'ye şans verdi. Ligde genelde de Ligt - Bonucci stoper tandemini kullanan tecrübeli teknik adam, kritik olmayan bu mücadelede fazla kullanmadığı oyuncularını görmek istedi.



