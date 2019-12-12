Sarri'den Merih Demiral açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sarri'den Merih Demiral açıklaması! - Son Dakika Spor

Sarri'den Merih Demiral açıklaması!

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrasında konuşan İtalyan teknik adam, defans hattının iyi iş çıkardığını ve bunlar arasında en çok öne çıkan isimin Merih Demiral olduğunu ifade etti.

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Spor Arena/ DIŞ HABERLER -  Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrasında konuşan İtalyan teknik adam, defans hattının iyi iş çıkardığını ve bunlar arasında en çok öne çıkan isimin Merih Demiral olduğunu ifade etti.


Basın toplantısında konuşan Sarri, "Dört defans oyuncusu da iyi iş çıkardı. Demiral bunlar arasında en agresif olanıydı, o yüzden sahada en çok o öne çıktı" diye konuştu.


Sarri, Leverkusen karşısında Merih Demiral ve Daneiele Rugani'ye şans verdi. Ligde genelde de Ligt - Bonucci stoper tandemini kullanan tecrübeli teknik adam, kritik olmayan bu mücadelede fazla kullanmadığı oyuncularını görmek istedi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:01 
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