SARS virüsüyle savaşan Xiaotangshan Hastanesi şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak - Son Dakika
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SARS virüsüyle savaşan Xiaotangshan Hastanesi şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak

6 saat önce

Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de inşa ettiği Xiaotangshan Hastanesi'nde şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak.

SARS virüsüyle savaşan Xiaotangshan Hastanesi şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak, System.String[]

Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de inşa ettiği Xiaotangshan Hastanesi'nde şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak.


Pekin'de bulunan Xiaotangshan Hastanesi, korona virüsüne karşı yenileniyor. 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de kısa süre içerisinde inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak. Virüsün daha fazla yayılması ve gerek olması halinde hastanede onarım ve yapı çalışmaları sürüyor.


Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de Xiaotangshan Hastanesi'ni inşa etmişti.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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