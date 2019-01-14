Sarsala'da Hayata Geçirilecek 'Teleferik' Projesi Turizme Katkı Sağlayacak
1 saat önce
Doğası ve eşsiz güzellikleriyle turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden Sarsala'da hayata geçirilecek teleferik projesinin, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
Doğası ve eşsiz güzellikleriyle turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden Sarsala'da hayata geçirilecek teleferik projesinin, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Dalaman
Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz
, 10 Ocak Gazeteciler Günü
dolayısıyla, bölgede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Dalaman Belediyesinin Kayacık
sahilindeki tesisinde düzenlenen yemekli toplantıya Başkan Şaşmaz'ın yanı sıra bölgedeki yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.
Zor şartlar altında emek veren gazetecilerin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Şaşmaz, bölge basını ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Çalışan gazeteciler gününü kutlayan Başkan Şaşmaz, yeni dönem için hazırladıkları projelerle ilgili bilgiler verdi.
Şaşmaz; "Hem yapmamız gereken hizmetleri yapıyoruz. Hem de gelecek 5 yıl için halkımızın önüne çıkmak üzere yeni projelerimizin hazırlığı içerisindeyiz. DABEL alanını halkımızın günübirlik kullanımına açacağız. İki teknemizin yapımı tamamlandı. Kapukargın'da bulunan Kocagöl'de tur projemiz var. Gelecek 5 yıl için hedeflediğimiz önemli projelerden biri Sarsala da teleferik projesi. Sarsala'ya virajlı yollar nedeni ile gitmekten çekinen vatandaşlarımızın hem ilgisini çekecek bir durum oluşturmuş olacağız hem de turizme katkı sağlayan büyük bir marka haline gelen Sarsala plajımıza Eren dağ dediğimiz bölgeden inmeyi sağlayacağız. Diğer projelerimizi de ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. Halkımızın sağ duyusuna ve ferasetine güvendiğim için tekrar aday oldum." dedi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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