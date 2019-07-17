Son Dakika Haberleri: Sarten Ambalaj'dan 50 milyon liralık tahvil ihracı
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Sarten Ambalaj'dan 50 milyon liralık tahvil ihracı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük ambalaj üreticisi Sarten Ambalaj 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sarten Ambalaj'dan 50 milyon liralık tahvil ihracı, System.String[]
Türkiye'nin en büyük ambalaj üreticisi Sarten Ambalaj 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. Sermaye piyasalarındaki altıncı tahvil ihracını gerçekleştiren şirket, 2012 yılından beri özel sektör tahvil piyasasından kesintisiz fonlama sağlıyor.
Türkiye, Sarten, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:07 
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