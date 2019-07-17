Sarten Ambalaj'dan 50 milyon liralık tahvil ihracı
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük ambalaj üreticisi Sarten Ambalaj 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Türkiye
'nin en büyük ambalaj üreticisi Sarten
Ambalaj 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. Sermaye piyasalarındaki altıncı tahvil ihracını gerçekleştiren şirket, 2012 yılından beri özel sektör tahvil piyasasından kesintisiz fonlama sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:07
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