Sarten’den 50’nci yıla 50 milyon $ yatırım
6 dakika önce
2022 yılında yarım asrı devirecek olan Sarten 'bölgesel bir ambalaj şirketi olma' hedefine yönelik olarak önümüzdeki 3 yılda 50 milyon dolarlık modernizasyon ve kapasite yatırımı yapacak.
2022 yılında yarım asrı devirecek olan Sarten 'bölgesel bir ambalaj şirketi olma' hedefine yönelik olarak önümüzdeki 3 yılda 50 milyon dolarlık modernizasyon ve kapasite yatırımı yapacak. Şirket, 50'nci yaşını 500 milyon dolar ciro ile kutlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:35
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