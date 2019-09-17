Son Dakika Haberleri: Sarten’den 50’nci yıla 50 milyon $ yatırım
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Sarten’den 50’nci yıla 50 milyon $ yatırım

6 dakika önce

2022 yılında yarım asrı devirecek olan Sarten 'bölgesel bir ambalaj şirketi olma' hedefine yönelik olarak önümüzdeki 3 yılda 50 milyon dolarlık modernizasyon ve kapasite yatırımı yapacak.

Sarten’den 50’nci yıla 50 milyon $ yatırım, System.String[]

2022 yılında yarım asrı devirecek olan Sarten 'bölgesel bir ambalaj şirketi olma' hedefine yönelik olarak önümüzdeki 3 yılda 50 milyon dolarlık modernizasyon ve kapasite yatırımı yapacak. Şirket, 50'nci yaşını 500 milyon dolar ciro ile kutlayacak.

Sarten, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:35 
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