Son Dakika Haberleri: Şartlarına uymayan hayvan nakli jandarmaya yakalandı

Şartlarına uymayan hayvan nakli jandarmaya yakalandı

11 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, iki farklı kamyonette veteriner sağlık raporu ve nakil belgesi olmayan 29 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Şartlarına uymayan hayvan nakli jandarmaya yakalandı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, iki farklı kamyonette veteriner sağlık raporu ve nakil belgesi olmayan 29 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ulukışla - Ereğli Karayolunda seyreden iki aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde her 2 araçta da toplam 29 adet küçükbaş hayvanın nakil beyannamesi ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince araç sürücüleri olan E.D. ve D.E. isimli şahıslara toplam 7 bin 765 lira idari para cezası uygulandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
Konya, Ereğli, Jandarma, 3. Sayfa
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