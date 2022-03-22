Şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan destek ödemesi 2 bin 600 liraya çıkarıldı - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekatı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Beşiktaş patlaması sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemenin nisan itibarıyla 2 bin 600 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş patlaması ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan, vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan aylık 1500 lira destek ödemesinin nisan itibarıyla 2 bin 600 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aylık ödenen miktara ek olarak Ramazan ve Kurban bayramında 2 bin lira ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 2 bin 600 lira ek ödeme yapacağız. Mart 2022 itibarıyla hak sahiplerine vakfımız tarafından yapılan toplam destek ödemesi 104 milyon lirayı geçti."