"Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme... - Son Dakika

"Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme...

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı yararlanıcısı lise öğrencilerine AB ile yürütülen proje kapsamında ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı yararlanıcısı lise öğrencilerine AB ile yürütülen proje kapsamında ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, ödemelerin lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranlarının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında yapıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, "Hibe bileşeni 27 milyon avro değerinde olan Proje kapsamında halihazırda Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) yararlanıcısı olan öğrencilere, Eylül 2019 döneminde ve Ocak 2020 döneminde ödeme yapıldı" dedi.

İLK ÖDEME 325 BİN 415 ÖĞRENCİYE EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Bakan Selçuk, proje kapsamında ilk ödemenin Eylül 2019 döneminde yapıldığını belirtti: "ŞEY yararlanıcısı olan 9,10,11,12. sınıf öğrencilerinden aktif öğrenci durum verileri Milli Eğitim Bakanlığı e-okul veri tabanından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak 165 bin 112 kız, 160 bin 303 erkek toplamda 325 bin 415 öğrenci tespit edildi. 16 milyon 270 bin 750 avro karşılığı 102.756.294,55 TL PTT'nin ilgili hesabına yatırılarak 2019 Eylül ayında ödemeler gerçekleştirildi."

İKİNCİ ÖDEMEDEN OCAK 2020'DE 327 BİN 741 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Zehra Zümrüt Selçuk bu ay yapılan ödemelerin ayrıntılarını da paylaştı: "İkinci ödeme için 166 bin 743 kız, 160 bin 998 erkek toplamda 327 bin 741 öğrenci belirlendi. İlk ödemeden yararlanamayan yatılı durumdaki 17 bin 714 öğrencinin 2. ödemeden faydalanması sağlandı. Bakanlığımızca 10 milyon 729 bin 250 avro karşılığı 70.280.879,20 TL PTT'nin ilgili hesabına havale edilerek kişi başına 214.44 TL yardım yapılmış oldu."

Bakan Selçuk, ayrıca fayda sahibi kişilere ödemeye ilişkin bilgilendirici SMS'ler atıldığını da hatırlattı.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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