Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler - Son Dakika

Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden şartlı tahliye edilen 2 kişi, tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden şartlı tahliye edilen 2 kişi, tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir akaryakıt istasyonundaki oto yıkama makinesinin bozuk paraları çalındı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, evlerinde yapılan aramada çalıntı motosiklet ve ev eşyaları da bulundu.

Hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden 3 ay önce şartlı tahliye ve denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiği belirlenen zanlılar, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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