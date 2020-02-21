Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden şartlı tahliye edilen 2 kişi, tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir akaryakıt istasyonundaki oto yıkama makinesinin bozuk paraları çalındı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, evlerinde yapılan aramada çalıntı motosiklet ve ev eşyaları da bulundu.

Hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden 3 ay önce şartlı tahliye ve denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiği belirlenen zanlılar, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.