Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, nokta operasyonlarla aranıyor - Son Dakika

MARDİN'in Savur ilçesinde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle 27 yıl hapis yatıp, bir yıl önce şartlı tahliye olan, 3 gün önce de eşi Emine Pulent'i (61) götürdüğü üzüm bağında bağızını keserek öldürüp kaçan Abdulkadir Pulent'in (62) yakalanması için oluşturulan özel ekip, belirlenen adreslere nokto operasyonu düzenledi. Ancak Pulent'e ulaşılamadı.

Olay, 3 Eylül'de kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışında, kendilerine ait üzüm bağına götürdü. Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'in boğazını kesip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bağda Emine Pulent'in cesedini buldu. Pulent'in cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cinayetin ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışma sırasında öldürdüğü belirtildi. Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekip, güvenlik korucularının yardımıyla da şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyon düzenlendi. Ancak Pulent'e ulaşılamadı. Özel ekip, Pulent'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.