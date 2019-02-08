Saruhan, " Böyle Bir Derbi İki Takım Adına Çok Güzel Bir Şey"

Sözlerinin başında Manisa Büyükşehir Belediyespor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Alper Saruhan, " Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta kulüp başkanımız Mevlüt Aktan olmak üzere, yönetim kurulumuza ve baş antrenörümüz Ceyhun Cabadak'a,staff ekibine teşekkür ederim. Burada bana çok güzel bir karşılamayla, " hoş geldin" dediler. Hem takım arkadaşlarım, hem yönetim, hem de şehir anlamında. Benim için ilk maçlar her zaman özeldir. İlk kez Petkimspor maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un formasını giydim. Petkimspor takımı gerçekten çok kuvvetli ve lige sağlam başlamış ve üst üste 7 galibiyet almış bir takımdı. Bizimde kendi evimizde Muradiye Spor Salonu'nda oynayacağımız ilk maçtı. Önemli olan bu önemli maçta mücadeleyi son ana kadar vermekti. Benim ilk maçımda salondan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutlu oldum" diye konuştu. Başarılı olmak için çok çalıştıklarını da ifade eden Alper Saruhan, " Bizim hedefimiz mücadele kısmını arttırmak. İlerleyen günlerde herkes ne kadar daha iyi basketbol oynadığımızı görecek. Bence takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Benimde koyduğum tecrübe eminim ki fark edilmiştir. Dediğim gibi ilerleyen günlerde gelişimimiz hem skora hem de defansta yediğimiz sayıya yansıyacaktır" sözlerini kullandı.

" KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE OLACAK"

Yarın akşam saat 18.00'de Akhisar Spor Salonu'nda oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili olarak da konuşan Alper Saruhan, " Öncelikle böyle bir derbinin Manisa'da olabilmesi iki takım adına çok önemli. Manisa'nın Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde iki takıma birden sahip olması çok güzel bir şey. Bunun olumlu yanlarına bakmak lazım. Derbi denildiğinde genelde negatif olanlar hep konuşulur. Taraftarlar arasında ki gerginlikler, takımlar arasında ki gerginlikler gibi. Ben o yönden yaklaşmıyorum. Basketbol sporunu daha da sevdirebilmek açısından da iki Manisa takımı çok önemli. Manisa için değerdir iki takıma sahip olunması. Gençlerimiz sadece futbolla değil de aynı zamanda basketbola ve diğer spor branşlarına daha fazla ilgi duyabilirler. Yarın akşam oynanacak olan mücadele ise kıran kırına geçecek.İlk maçta ev sahipliği yapmış ve galip gelmiştik. İki takımada başarılar diliyorum. Umarım iyi basketbol oynayan, daha iyi çalışan ve hak eden kazanır. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.