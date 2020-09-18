Saruhan Hünel: "Sosyal medya fenomenleri fast food gibi, çabuk tüketiliyor" - Son Dakika

Saruhan Hünel: "Sosyal medya fenomenleri fast food gibi, çabuk tüketiliyor"

Saruhan Hünel: "Sosyal medya fenomenleri fast food gibi, çabuk tüketiliyor" "Oyunculuğumda dönüm noktam 'Aynalı Tahir' değil, 'Kaybolan Yıllar'dır" Ünlü oyuncu Saruhan Hünel sosyal medya fenomenlerinin ve Youtuber'ların kendi işlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Saruhan Hünel: "Sosyal medya fenomenleri fast food gibi, çabuk tüketiliyor"

"Oyunculuğumda dönüm noktam 'Aynalı Tahir' değil, 'Kaybolan Yıllar'dır"

MUĞLA - Ünlü oyuncu Saruhan Hünel sosyal medya fenomenlerinin ve Youtuber'ların kendi işlerini yapmaları gerektiğini ifade etti. Hünel, fenomenlerin dizi ve film sektöründe fast food gibi çabuk tüketileceklerini açıkladı.

İki yıl aradan sonra "Kuruluş Osman" dizisinde bir sezon oynayan ünlü oyuncu Saruhan Hünel, diziden ayrıldıktan sonra Bodrum'a kafa dinlemeye geldi. Highligt Otel'de objektiflere takılan Hünel gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin 'diziden neden ayrıldınız' sorusuna cevap veren Hünel "2 yıllık bir aram oldu film ve dizilere, Mehmet Bozdağ çok yakın, sevdiğimiz, dostumuz. Kuruluş Osman dizisi çok başarılı bir proje olduğuna inandığım için o projeyi kabul ettim. Rolümün karakteri olarak 1 sezonluk anlaşmamız vardı. Çok yorucuydu ama çok keyifli bir çalışma oldu. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisiydi. Önümüzdeki sezonda bir iki proje var görüştüğümüz. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri, iyi bir senaryo, her yerde söylediğim bir söz vardır star senaryodur diye. İyi bir senaryo, iyi bir ekip, iyi bir kanalla da harika işler çıkıyor" şeklinde konuştu.

Oyunculuğundaki dönüm noktasını açıkladı

Oyunculuktaki dönüm noktasının "Aynalı Tahir" değil "Kaybolan Yıllar" dizisi olduğunu açıklayan Hünel "İzleyenler beni Aynalı Tahir dizisinden hatırlayacaklar fakat benim için 2006 yılında çok severek ve keyifle çektiğimiz Türkiye'de çok izlenen ve Ortadoğu'da da çok büyük ses getiren 'Kaybolan Yıllar' dizisiydi benim için dönüm noktası. Hem işleyiş olarak hem de senaryo olarak hem de teknik olarak benim de oyunculuğumu severek yaptığım rollerden biriydi. Aksiyon dizilerini daha da çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şimdiki dizi setleriyle geçmişteki dizi setleri arasındaki farkı da anlatan usta oyuncu Hünel "Geçmiş yıllarda biz küçücük ekiplerle çalışıyorduk. Totalde ekibin 4 aracı vardı. Şimdiye bakıldığında çekimlere ordu gibi gidiyoruz. 5 tane karavan, 1 tane jeneratör, 2 tane ışık arabası filan 20 araçlık bir ekiple çıkılıyor artık çekimlere. Bu dönemdeki oyuncu arkadaşlarımız şanslı aslında. Bize biraz geç geldi, biraz zorlukları çektik ama o zorluklar da bize tecrübe kattı" dedi.

"Sosyal medya fenomenleri fast food gibi"

Sosyal medya fenomenlerinin ve Youtuber'ların dizi ve sinemalarda oynamaları hakkındaki soruları da yanıtlayan Hünel, "Tüm dünya buna doğru kayıyor. Herkes artık ünlü herkesin sosyal mecralarda kanalları var. Herkes dizi çekebiliyor video kanallarında. Sosyal medya fenomenleri gelişti. Andy Warhol'un bir sözü var 'Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak' diye. Şu anda bu dönemi yaşıyoruz. Herkesten oyuncu olur mu? Oyuncu olduğu zannedilebilir. Çünkü oyunculuğun bir eğitimi var bir tecrübesi var. Şöyle örnek vereyim nasıl fast food'lar çıktı yıllar önce. Televizyonculuğun da böyle bir fast food'u var. Ben beğenmiyorum, zaten fast food'un da çabuk tüketilen bir durumu olduğu için çabuk tüketiliyor, çabuk unutuluyor. Sabun köpüğü gibi çabuk başlıyor, çabuk köpürüyor ve çabuk unutuluyor. Kaliteli ve düzgün oyuncular, teknik ekip ve senaristler onlar yıllarca kalıyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bana göre Youtuber ve sosyal medya fenomenleri kendi alanlarında başarılılar. Kendi mecralarında sınırlı kalmalılar diye düşünüyorum. Önemli olan çok ünlü olmak değil, önemli olan ünlülüğünün devamını getirebilmek" diye konuştu.

Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenleri fast food gibi, çabuk tüketiliyor

Saruhan Hünel, Sosyal Medya, Youtuber, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Saruhan Hünel: 'Sosyal medya fenomenleri fast food gibi, çabuk tüketiliyor' - Son Dakika Magazin

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