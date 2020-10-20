Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüse yakalandı - Son Dakika

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüse yakalandı

20.10.2020 18:55
Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüse yakalandı, System.String[]

Saruhan Hünelve Aslı Hünel kardeşler, babaları Mehmet Fevzi Hünel'in corona virüs tedavisi gördüğünü söyleyerek takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

Saruhan Hünelve Aslı Hünel kardeşler, babaları Mehmet Fevzi Hünel'in corona virüs tedavisi gördüğünü söyleyerek takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.Oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" dedi.

Aslı Hünel de, "Covid-19 teşhisiyle hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere covid-19 geçirmiş ve atlatmış, pozitif teşhisi konulduktan sonra üzerinden 33 gün geçmiş olan A RH+ poziitif kana sahip olanların plazma bağışçısı olarak Kızılay ve Çapa'da bulunana kan bağış merkezine Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapmasını rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüse yakalandı

Sosyal Medya, Koronavirüs, Aslı Hünel, Kızılay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüse yakalandı - Son Dakika Magazin

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