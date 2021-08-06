Saruhanlı AAT'nin Çevre İzin Belgesi Yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleri ile daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insan ve doğaya verdiği zararların önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesinde başarılı bir şekilde çalıştırılan atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgesini 5 yıllığına yeniledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından tesis, tekrardan Çevre İzin Belgesini yenilenmesine hak kazanıldı.

"Manisa kazanıyor"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Bünyemizde işlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimiz ile Manisa'mızın geleceği için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verilen çevre izinleri sayesinde enerji teşviğinden faydalanarak kurum bütçemizi de koruyoruz. Bu izni tekrardan almaya hak kazanan tesislerimiz ile Manisa'mız ve Manisalı vatandaşlarımız da kazanmaya devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün hedef ve misyonu doğrultusunda daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.