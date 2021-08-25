Saruhanlı Alibeyli'de beton yol sevinci - Son Dakika

Bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde Alibeyli-Lütfiye Mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta beton yol serimi titizlikle gerçekleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başkan Cengiz Ergün'ün işaret ettiği 1200 kilometrelik asfalt hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışırken, beton yol yapımlarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde de Lütfiye bağlantısını sağlayan 7 kilometrelik güzergâhta beton yol serimi yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte yol yapımını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediye Meclisi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak ve vatandaşlar, heyete eşlik etti. Yol yapım ekiplerine kolaylıklar dileyen Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile başlatılan yol çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Muhtar Badak, "Çok Büyük Yatırım Yapılıyor"

Yol yapımı hakkında görüşlerini açıklayan Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak, "Büyükşehir Belediyesi'ne yolun yapımı için dilekçe vermiştik. Daha sonra Başkanımızla görüştüğümüzde, kendisi yolun yapılacağı sözünü verdi. Sağ olsun sözünü tuttu. Vatandaşlarımız çok sevinçliler. Çok büyük yatırım yapılıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Alibeyli Mahallesi sakini Hasan Algın da, "Bu zamana kadar burası atıl yoldu, ova yoluydu. Cengiz Başkan sayesinde, halkımız tarihinde göremeyeceği bir hizmeti alıyor. Cengiz Başkana sağlık afiyet diliyorum, elleri öpülesi bir yatırımı mahallemize kazandırıyor" dedi.

Havaalanı Gibi Bir Yol Oldu

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, "Alibeyli ile Lütfiye arasındaki yol eskiden toz içerisindeydi. Tarımsal üretim yaptığım için ben de bu yolu kullanıyordum. 7 kilometrelik bu yolun yapılması için talepler vardı. Taleplerin üzerine, yol çalışması başladı. Vatandaşımız için havaalanı gibi bir yol yapılıyor. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.